2021/06/28 | 09:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني”، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية ليوم الاثنين (28 حزيران 2021).السعر في الصيرفات ( تقريبي) بغداد 147,750 146,750 —————————————— البصرة 148,000 —————————— […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تذبذب أسعار الدولار في السوق العراقية لليوم المركز الخبري الوطني.

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