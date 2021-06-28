2021/06/28 | 09:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت مفوضية حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، وجود أطفال وكبار سن يعتاشون على مواقع الطمر الصحي في نبش المخلفات والنفايات وسط بيئة ملوثة.وقال عضو مجلس المفوضين زيدان العطواني في تصريح صحفي، إن “فـــرق المــفــوضــيــة بــاشــرت إجـراء زيـارات ميدانية لمواقع الطمر الصحي للتقصي عن الواقع الإنساني للقاطنين فيها مــن الــذيــن هــم دون مـسـتـوى خــط […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الإنسان: أطفال وكبار سن يعتاشون على مواقع الطمر الصحي) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الإنسان: أطفال وكبار سن يعتاشون على مواقع الطمر الصحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).