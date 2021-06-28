2021/06/28 | 09:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني كشفت إحصائية لوكالة “رويترز” أن إجمالي عدد الوفيات جراء تفشي وباء كورونا حول العالم بلغت 4 ملايين ونحو 80 ألف وفاة، فيما تجاوزت حصيلة الإصابات 181 مليونا حتى الآن.وتم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحصائية جديدة بوفيات وإصابات كورونا في العالم المركز الخبري الوطني.

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