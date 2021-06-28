الإعلام السوري الرسمي: استشهاد طفل وإصابة 3 مدنيين بعدوان جوي في ريف دير الزور

2021/06/28 | 09:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)،عن مقتل طفل وإصابة 3 مدنيين بـ"عدوان جوي" في ريف دير الزور الشرقي.وقالت سانا إنّ "المنطقة الحدودية مع العراق في أقصى ريف دير الزور الشرقي تعرضت لعدوان جوي بطائرات حربية بعد منتصف الليلة تسبب باستشهاد طفل وإصابة 3 مدنيين".وأشارت نقلاً عن مصادر محلية إلى أن "طيراناً حربياً يعتقد أنه أميركي اعتدى بالصواريخ حوالي الساعة الواحدة فجر اليوم على بيوت سكنية قرب الحدود السورية العراقية في ريف البوكمال، ما تسبب بحسب المصادر باستشهاد طفل وإصابة 3 مدنيين و أضرار مادية"./انتهى9

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