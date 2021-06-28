الحكيم والحلبوسي يبحثان تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والإستحقاق الإنتخابي المقبل

2021/06/28 | 09:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والإستحقاق الإنتخابي القادم.وذكر بيان لمكتب رئيس تحالف عراقيون : ان الحكيم استقبل مساء امس بمكتبه ببغداد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وتبادلنا وجهات النظر حول تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والإستحقاق الإنتخابي القادم ودور مجلس النواب في المرحلة القادمة.وأكد الحكيم على أهمية الإستعداد للإنتخابات والتنافس على أساس البرامج والرؤى التي من شأنها أن تغير من الواقع الخدمي والإقتصادي في البلاد، كما تم التأكيد على المعادلة العراقية والقرار العراقي والإنطلاق من المصلحة الوطنية في تحديد المسارات.وشدد على ضرورة أن يأخذ مجلس النواب دوره في الرقابة والتشريع واستكمال القوانين المعطلة ذات التماس المباشر مع هموم المواطن./انتهى9

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