القبض على إرهابي في محافظة ديالى

2021/06/28 | 09:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تمكنت القوات الأمنية من القبض على إرهابي بقضاء الخالص في محافظة ديالى .وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أن” قوة من شعبة استخبارات الفرقة الخامسة وكتيبة استطلاع شرعت بتنفيذ واجب بالاشتراك مع قوة مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، في محافظة ديالى قضاء الخالص قرية سعدية الشط،”.واضاف البيان أن” القوة المشتركة تمكنت من القاء القبض على إرهابي مطلوب وفق أحكام المادة 4 ارهاب، حيث قام هذا الارهابي برمي اطلاقات نار على القوة المنفذة بواسطة مسدس، ورغم المقاومة قامت القوة بمشاغلته والقاء القبض عليه من دون خسائر، وتم تسليمه الى جهة الطلب مديرية الاستخبارات العسكريه بوصل استلام مع المسدس”.

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