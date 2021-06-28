2021/06/28 | 09:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني يُعقد اليوم الاثنين، اجتماعا برلمانيا حول مشروع قانون التعليم الحكومي الخاص.وذكر بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “اجتماعا يعقد اليوم، برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بحضور وزير التعليم..



البرلمان يعقد اجتماعا لمناقشة هذا القانون المركز الخبري الوطني.

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