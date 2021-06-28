2021/06/28 | 09:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكد المتحدث باسم الحكومة، حسن ناظم، عدم وجود عراقيل في ملف تصدير النفط إلى لبنان، مشيرا إلى أنه “ما زال هناك ترتيبات وتدابير فنية من الجانب اللبناني”.وقال ناظم،وفي حديث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تصريح حكومي جديد حول ملف تصدير النفط إلى لبنان المركز الخبري الوطني.

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