2021/06/28 | 09:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، القبض على إرهابي بقضاء الخالص في محافظة ديالى .

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن" قوة من شعبة استخبارات الفرقة الخامسة وكتيبة استطلاع شرعت بتنفيذ واجب بالاشتراك مع قوة مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، في محافظة ديالى قضاء الخالص قرية سعدية الشط".

واضاف البيان أن" القوة المشتركة تمكنت من القاء القبض على إرهابي مطلوب وفق أحكام المادة 4 ارهاب، حيث قام هذا الارهابي برمي اطلاقات نار على القوة المنفذة بواسطة مسدس، ورغم المقاومة قامت القوة بمشاغلته والقاء القبض عليه من دون خسائر، وتم تسليمه الى جهة الطلب مديرية الاستخبارات العسكريه بوصل استلام مع المسدس".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد مقاومته واطلاقه النار.. القبض على ارهابي في ديالى) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد مقاومته واطلاقه النار.. القبض على ارهابي في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).