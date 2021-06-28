المتحدث باسم الحكومة: لا عراقيل بشأن نقل النفط العراقي إلى لبنان

2021/06/28 | 09:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد وزير الثقافة حسن ناظم، الاثنين، عدم وجود عراقيل في تصدير النفط الى لبنان.

وقال ناظم في تصريحات لوسائل إعلام لبنانية، تابعتها "الاقتصاد نيوز" إنه "لا عراقيل في ملف تصدير النفط إلى لبنان وتم فتح حساب مصرفي في لبنان كما تبقت ترتيبات وتدابير فنية من الجانب اللبناني..



المسألة منتهية من جهتنا وفتح الاعتمادات المصرفية أسهل وطريقة الدفع ستكون ميسرة وهناك تدابير ستتخذ في حينها بخصوص نوع العملات".

وأكد ناظم أن "القرار العراقي هو بمساعدة لبنان في هذه الأزمة والمهم أن نعمل على نقل النفط بأسرع وقت ممكن وأن الشاحنات هي الطريقة الأسرع لنقل النفط من العراق إلى لبنان"

المتحدث باسم الحكومة العراقية اعتبر أن "العراق يوافق على تصدير النفط إلى لبنان مقابل الخدمات الطبية والفندقية وأن الحكومة العراقية لن تتأخر عن مساعدة لبنان وشعبه".

وتابع نأمل بـ"تنفيذ المشروع بأسرع وقت ممكن لخدمة البلدين"، مؤكدا أن "لبنان لديه خبرات زائدة في المجالين الطبي والفندقي وأن مكانة لبنان ليست فقط في نفوس العراقيين ولكن في نفوس العرب".

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