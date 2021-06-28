الإعمار: انجاز 80% من مشروع تأهيل طريق مدخل السماوة الشمالي

2021/06/28 | 09:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الاثنين، انجاز 80% من مشروع إعادة تأهيل وتوسعة طريق مدخل السماوة الشمالي/ط8 ضمن طريق المرور السريع رقم (1)، عبر شركة حمورابي العامة التابعة للوزارة.

وقالت الوزارة في بيان لها اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "طول الطريق يبلغ 3 كم وعرضه 7،5م، والعمل متواصل على توسعته الى 11,5م حسب مواصفات طريق المرور السريع".

وأضافت الوزارة أن العمل يتضمن "فرش طبقتين من الحصى الخابط بسمك (20)سم، فضلاً عن اربع طبقات اسفلتية".

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