2021/06/28 | 09:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني علقت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على قصف مواقع في سوريا والعراق، فجر اليوم ، من قبل القوات الأمريكية.وقالت الخارجية الإيرانية: “إثارة التوتر في المنطقة ليس من مصلحة الولايات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تعلق على القصف الأمريكي لمواقع في العراق وسوريا المركز الخبري الوطني.

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