صحة ديالى تكشف عن أعداد المصابين بكورونا اليوم بعد دخول الموجة الثالثة

2021/06/28 | 09:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالىكشف مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي، اليوم الاثنين، عن اجمالي أعداد المصابين بكورونا في المحافظة بعد دخول الموجة الثالثة.وقال العزاوي لـ (بغداد اليوم)، إن "الكوادر الطبية في دائرة صحة ديالى سجلت اليوم ١٢٢٤ مسحة جديدة".وأضاف أن "عدد المسحات الموجبة الجديدة اليوم بلغ ١٢٦ مسحة"، لافتاً الى أنه "لم يتم تسجيل أي حالة من الكوادر الصحية والطبية".وتابع أن "المحافظة لم تسجل أي حالة وفاة جديدة اليوم ليبقى إجمالي الوفيات ٣٣٦ وفاة".واكمل العزواي أنه "تم تسجيل ١٠٩ حالة شفاء اليوم ليصبح إجمالي حالات الشفاء ٥١٧٤٧ حالة اي بنسبة ٩٨٪ من الحالات الكلي"، مستدركاً أن "إجمالي الحالات المؤكدة بلغ ٥٣٠١٢ حالة في عموم المحافظة".

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