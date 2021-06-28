عاجل: وزير الخارجيَّة يصل إلى العاصمة الإيطالية روما

2021/06/28 | 09:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، ان الوزير فؤاد حسين وصل الى العاصمة الايطالية روما للمشاركة في الاجتماع الوزاري الموسع للتحالف الدولي.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان، ان “وزير الخارجيَّة فؤاد حسين وصل إلى العاصمة الإيطالية روما، للمُشاركة في الاجتماع الوزاري الموسع للتحالف الدوليّ للقضاء على تنظيم داعش الإرهابيّ، والاجتماع الوزاري …

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