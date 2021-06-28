الولايات المتحدة تعلن مسؤليتها عن غارات جوية على مواقع الحشد الشعبي

2021/06/28 | 09:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، عن شن هجمات جوية على مراكز تابعة لفصائل مسلحة على الحدود العراقية السورية.وقال البنتاغون في بيان اطلع عليه “النور نيوز” نسخة منه، الاثنين ، إن “الهجمات استهدفت مرافق تشغيل وتخزين أسلحة في موقعين في سوريا وموقع ثالث في العراق على الحدود بين العراق وسوريا”.وأضاف البيان، أن …

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