الخدمة الاتحادي يكشف السبب وراء تأخر تعيين المتعاقدين

2021/06/28 | 09:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادشف مجلس الخدمة الاتحادي عن ان تثبيت المتعاقدين ممن مضى على خدمتهم خمسة اعوام، يستلزم تخصيص مجلس الوزراء درجات وظيفية لمؤسسات الدولة، بينما اكد التنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم لتعيين الاوائل من كليات العلوم وحملة الشهادات العليا.وقال مدير عام الدائرة القانونية في المجلس وكالة سلمان غضبان، في تصريح صحفي، إن “مجلس الوزراء …

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