وزير الخارجيَّة يصل إلى العاصمة الإيطاليّة روما/ موسع

2021/06/28 | 09:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / وصل صباح اليوم الاثنين وزير الخارجيَّة فؤاد حسين إلى العاصمة الإيطاليّة روما.وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحّاف في بيان ان" وزير الخارجيَّة فؤاد حسين يصل إلى العاصمة الإيطاليّة روما، للمُشاركة في الاجتماع الوزاري الموسع للتحالف الدوليّ للقضاء على تنظيم داعش الإرهابيّ،⁩ والاجتماع الوزاري حول سوريا، بمُشاركة وزراء خارجيَّة الدول الأعضاء في التحالف لبحث الجُهُود المُشتركة للتصدي لتنظيم داعش الإرهابيّ".و سيترأس الاجتماع كل من وزير الخارجيَّة الإيطاليّ ا لويجي دي مايو،‬⁩ ووزير الخارجيَّة الأمريكي ⁦‪أنطوني بلينكنومن المُؤمل أنّ يعقد الوزير العديد من اللقاءات الثنائيَّة مع نظرائه وزراء خارجيَّة الدول المُشاركة في الاجتماعات، لبحث العلاقات الثنائيَّة والقضايا ذات الاهتمام المُشترك./انتهى8

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