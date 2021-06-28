كرواتيا تواجه اسبانيا وفرنسا تقابل سويسرا الليلة بثمن نهائي يورو( 2020 )

2021/06/28 | 09:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ يواجه منتخب كرواتيا نظيره المنتخب الاسباني، في الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد، على ملعب باركن ستاديون في الدنمارك في إطار مواجهات دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، التي تقام في 11 مدينة أوروبية، وتستمر الى الحادي عشر من تموز المقبل.وفي مبارات اخرى يواجه المنتخب الفرنسي ، نظيره السويسري في تمام الساعة العاشرة مساء في أرينا ناسيونالا برومانيا في إطار مواجهات دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"./انتهى9

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