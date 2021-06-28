2021/06/28 | 09:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن تمكُّنها من إيقاف هدرٍ بالمال العامِّ بلغ أكثر من (10,000,000,000) مليارات دينارٍ في هيئة التقاعد الوطنيَّـة – فرع الأنبار.وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تُوقِفُ هدرَ (10) مليارات دينارٍ في تقاعد الأنبار المركز الخبري الوطني.

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