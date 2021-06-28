العراق الثاني عربيًا في نشر الكتب بواقع 8 و400 عنوان في عام واحد

2021/06/28 | 09:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أظهرت دراسة حديثة ازدهار حركة نشر الكتب في الدول العربية خلال السنوات الخمس السابقة على ظهور فيروس كورونا رغم التحديات العديدة القائمة والتي تفاقمت مع انتشار كورونا.

وتشير الدراسة، التي أصدرها اتحاد الناشرين العرب إلى أن “إجمالي عدد عناوين الكتب المنشورة عربيا في عام 2019 بلغ 70 ألف و630 عنوانًا مقارنة مع 54 ألف و601 عنوان في 2015”.

وقال الاتحاد؛ إن “مصر تتصدر قائمة الدول العربية الأنشط بمجال النشر في عام 2019 إذ نشرت في ذلك العام 23 ألف عنوان كتاب يليها العراق في المركز الثاني ونشر 8 آلاف و400 عنوان كتاب ثم السعودية بالمركز الثالث ونشرت 8121 عنوانا وبعدها لبنان ونشر 7479 عنوانا وفي المركز الخامس المغرب الذي نشر 4219 عنوانا”

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