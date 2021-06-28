استقرار أسعار النفط وسط توقعات بزيادة الانتاج

2021/06/28 | 10:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوى في أكثر من عامين قبل اجتماع "أوبك+"، حيث من المتوقع أن يعلن التحالف عن زيادات في المعروض لن تكون كافية لمواكبة تعافي الطلب العالمي.

وتم تداول العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط في نيويورك بالقرب من 74 دولارًا للبرميل بعد إغلاقها مرتفعة بنسبة 1% يوم الجمعة، فيما بقي برنت مستقراً عند 76 دولاراً للبرميل.

ومن المتوقع أن يعزز التحالف، الذي يجتمع يوم الخميس، الإنتاج بمقدار 550 ألف برميل يوميًا في أغسطس، وفقًا لمسح أجرته "بلومبرغ".



ومع ذلك، هذا بالكاد يمثل ربع عجز المعروض العالمي الذي تتوقعه "أوبك+" خلال ذلك الشهر.

وقالت فاندانا هاري، مؤسسة شركة فاندا إنسايتس لاستشارات الطاقة: "في حين أنه من المحتمل أن تقرر أوبك+ زيادة الإنتاج بما يزيد قليلاً عن 550 ألف برميل يوميًا، فمن غير المرجح أن يتجاوز هذا الحد بشكل كبير..



لا تزال المملكة العربية السعودية على ما يبدو متمسكة بموضوع الحذر بشأن تعافي اطلب".

وارتفع النفط بأكثر من 50% هذا العام حيث أدى الانتعاش السريع من Covid-19 في أسواق الطاقة الرئيسية مثل الولايات المتحدة وأوروبا والصين إلى زيادة التنقل واستهلاك الوقود.



وأدى الانتعاش أيضًا إلى استنزاف المخزونات المتضخمة، فيما حثت وكالة الطاقة الدولية "أوبك+" على إعادة المزيد من الإمدادات للحفاظ على توازن السوق.

PUKmedia وكالات

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