مسؤول في البنتاغون بشأن قصف الفصائل: المقاتلات استخدمت ذخائر دقيقة التوجيه

2021/06/28 | 10:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفذت مقاتلات أميركية من طراز أف/خمسة عشر وأف/ستة عشر ضربة جوية استهدفت فصائل مسلحة مدعومة من إيران على الحدود السورية العراقية، وفقا لمسؤول دفاعي أميركي.

وقال المسؤول إن المقاتلات استخدمت في الهجوم ما يعرف باسم “الذخائر دقيقة التوجيه”، التي تعرّفها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) على أنها سلاح موجه يهدف إلى تدمير هدف وتقليل الأضرار الجانبية، ويشمل ذلك الصواريخ التي تُطلق من الجو والسفن، والقنابل الموجهة.

وقال المسؤول إن المواقع المستهدفة بالضربة كانت تتمتع بقدرات القيادة والتحكم وقدرات لوجستية.

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