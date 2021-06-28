من الذي يتآمر على حركة فتح؟؟ - نهاد ابو غوش

2021/06/28 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش انتشرت خلال الفترة الأخيرة أقوال وادعاءات بوجود مؤامرة تستهدف حركة فتح وقيادتهاالأمر بحاجة إلى تقص وتدقيق ويبدو أن ثمة شيء صحيح في ما يقال أي أنه توجد مؤامرة * فالإيحاء بأن كل فتح مسؤولة عن تصفية نزار بنات وتعذيبه هو مؤامرة لأن حركة مناضلة كهذه لا يمكن أن تكون مسؤولة عن عمل فظيع كهذا، أما الذي أوحى فهو الذي برر الجريمة وحاول التهوين منها، وقامت قيامته رفضا للاحتجاجات، واعتبر دون وجه ......





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