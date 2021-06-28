النزاهة: ايقاف هدرَ 10 مليارات دينارٍ في تقاعد الأنبار

2021/06/28 | 10:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الإثنين، عن تمكنها من إيقاف هدر بالمال العام بلغ أكثر من (10,000,000,000) مليارات دينار في هيئة التقاعد الوطنيـة – فرع الأنبار.وقالت الهيئة في بيان، أن “الفريق الميداني الخاص بمتابعة الدوائر التابعة لوزارة المالية في المحافظة، الذي قام بالانتقال إلى هيئة التقاعد الوطنية – فرع الأنبار- ملاحظية تقاعد […]

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