النزاهة توقف هدر 10 مليارات دينار في تقاعد الأنبار

2021/06/28 | 10:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت هيأة النزاهة، اليوم الاثنين، عن ايقاف هدر 10 مليارات دينار في تقاعد الأنبار، فيما اشارت الى ضبط ١١٢ معاملة تقاعدية مزورة من أصل ١٤٥ معاملة تم تدقيقها.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيأة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الفريق الميدانيَّ الخاصَّ بمتابعة الدوائر التابعة لوزارة الماليَّة في المحافظة، الذي قام بالانتقال إلى هيئة التقاعد الوطنيَّة - فرع الأنبار- ملاحظيَّة تقاعد الفلوجة، تمكَّن من ضبط حالات تلاعبٍ وتزويرٍ في (112) معاملةً تقاعديَّـةً مُزوَّرةً في الأنبار".

وأضافت إنه "بعد تدقيق (145) معاملة شهيدٍ ومُصابٍ من حيث قرار اللجنة الفرعيَّة ومُستمسكات المُصابين وصحَّة صدور التقارير الطبيَّة مع الدوائر المعنيَّة، تمَّ إيقاف هدرٍ بالمال العام بمبلغ (10,200,000,000) دينار كانت ستُصرَفُ كفروقات ورواتب للمُعاملات المُزوَّرة".

وأوضحت أنه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات، في العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرة قضائيَّة؛ بغية عرضه على السيَّد قاضي التحقيق المُختص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة".

وسبق للهيأة أن أعلنت عن إحباط محاولةٍ لتمرير معاملة لصرف مبلغ تعويض وراتب تقاعدي لأحد عناصر "داعش" الإرهابي، وضبط الأوليات الخاصة بالمعاملة، فيما كشفت في منتصف كانون الأول الماضي عن تمكُّنها من إيقاف هدر (9,000,000,000) دينار من المال العام، وضبط عشرات المعاملات المُزوَّرة في دائرة تقاعد الأنبار خاصة بالشهداء والمصابين، وضبطت في شباط (32) معاملة تقاعديَّة مُزوَّرة، لتوقف هدراً بالمال العام قدره (3,270,000,000) دينار.

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