2021/06/28 | 10:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص اجتماع لرئاسة البرلمان يقرر عقد جلسات متتالية الاسبوع الحالي المركز الخبري الوطني.

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