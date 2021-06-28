رسالة من البابا فرنسيس تثير الحيرة بشأن موقف الفاتيكان من المثليين

2021/06/28 | 10:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف القس جيمس مارتن، وهو كاهن يدافع عن مزيد من دمج "مجتمع الميم" (وهو مصطلح يشير إلى المثليين والعابرين جنسيا ومزدوجي الجنس) في الكنيسة الكاثوليكية، الأحد، أن البابا فرنسيس أرسل له رسالة مشجعة للغاية.

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