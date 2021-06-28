الشيخ حمودي: قمة بغداد الثلاثية خطوة على طريق تأكيد دور العراق المحوري

2021/06/28 | 10:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، ان قمة بغداد الثلاثية خطوة على طريق تأكيد دور العراق المحوري ومكانته الحضارية والانسانية.وقال الشيخ حمودي في بيان، تلقت “الايام نيوز” نسخة منه، ان “قمة بغداد الثلاثية خطوة على طريق تأكيد دور العراق المحوري، ومكانته الحضارية والانسانية، ونامل ان تعزز مصالحه الوطنية العليا […]

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