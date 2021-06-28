2021/06/28 | 10:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفوضية حقوق الإنسان توجه نداءً عاجلاً للكاظمي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية حقوق الإنسان توجه نداءً عاجلاً للكاظمي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية حقوق الإنسان توجه نداءً عاجلاً للكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).