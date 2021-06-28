2021/06/28 | 10:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الإثنين، إفشال عملية تفجير أبراج لنقل الطاقة في ديالى.وقالت الخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إفشال محاولة لتفجير أبراج الطاقة في ديالى المركز الخبري الوطني.

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