برئاسة الحلبوسي.. رئاسة مجلس النواب تجتمع مع رؤساء الكتل

2021/06/28 | 10:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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عقدت رئاسة مجلس النواب، اجتماعا ضم رؤساء الكتل النيابية، لمناقشة ديمومة عمل المجلس خلال الفترة المقبلة.

وبحسب بيان عن مكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي فإن “الاجتماع بحث أهمية تشريع بعض القوانين والاتفاقيات التي وصلت إلى مرحلة التصويت، وتفعيل الدور الرقابي للمجلس، بالإضافة إلى ضرورة التصويت على أعضاء محكمة التمييز الاتحادية خلال الجلسات القادمة”.

وأضاف البيان “كما بحث الاجتماع تشكيل لجنة خبراء لاختيار أعضاء مفوضية حقوق الإنسان وتقرر، خلال الاجتماع، عقد جلسات متتالية الأسبوع الجاري في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس”.

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