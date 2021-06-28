احباط تفجير ابراج نقل الطاقة في ديالى

2021/06/28 | 10:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الإثنين، عن إفشال عملية تفجير أبراج لنقل الطاقة في محافظة ديالى.

وذكرت الخلية في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إبطال عملية تفجير برجين لنقل الطاقه الكهربائية كانت معده للتفجير من قبل عصابات داعش الارهابية.

واضاف البيان: ان المنطقة وعرة وغير ممسوكة من قبل القوات الامنية، وتم استدعاء خبير المتفجرات لغرض تفكيكها".

PUKmedia عن خلية الاعلام الامني

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