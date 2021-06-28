برلمان كوردستان يناقش استمرار استقطاع رواتب الموظفين

2021/06/28 | 10:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يعقد برلمان كوردستان جلسته الاعتيادية، اليوم الاثنين 28/6/2021، لمناقشة العديد من مشاريع ومقترحات القوانين.

ومن الفقرات التي سيناقشها برلمان كوردستان كيفية سد العجز في الرواتب واسباب عدم تنفيذ قانون الاصلاح وقانون الموازنة الاتحادية والنواقص الموجودة في المنافذ الحدودية ووردات النفط والواردات الداخلية بحضور الجهات المختصة في حكومة اقليم كوردستان.

وقال عضو برلمان كوردستان عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني لقامان وردي خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان برلمان كوردستان سيناقش ملف استقطاع رواتب الموظفين بحضور الوزراء المعنيين في حكومة اقليم كوردستان بالاضافة الى مناقشة واردات اقليم كوردستان والسعي من اجل انهاء استقطاع رواتب الموظفين.

واضاف: حسب المعلومات المتوفرة لدينا فإن واردات حكومة اقليم كوردستان تكفي لتسديد الرواتب دون استقطاع وخاصة بعد ارتفاع اسعار النفط وازدياد الواردات الداخلية والمنافذ الحدودية.

وقال: سننتظر رد الوزراء المعنيين حول اسباب استمرار استقطاع رواتب الموظفين وسنضع خارطة طريق لاستمرار الاصلاح وتنويع الواردات والاصلاح في قطاعي النفط والغاز.

PUKmedia خاص

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