انخفاض أسعار بيع الدولار في الأسواق المحلية

2021/06/28 | 10:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

انخفضت أسعار بيع الدولار، اليوم الاثنين، في الأسواق المحلية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار 147.500 دينار لكل 100 دولار، بينما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.000 دينار لكل 100 دولار.

وقد قرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حدد بـ1460 ديناراً لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ1470 ديناراً لكل دولار.

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