وكالة الاستخبارات تحبط عملية تفجير ابراج لنقل الطاقة في ديالى

2021/06/28 | 10:39 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، احباط عملية تفجير ابراج لنقل الطاقة في محافظة ديالى.

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من ابطال عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية كانت معدة للتفجير من قبل عصابات داعش الارهابية".

واضافت ان "المنطقة وعرة وغير ممسوكة من قبل القوات الامنية، حيث تم استدعاء خبير المتفجرات وتم تفكيك العبوات".

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