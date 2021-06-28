لماذا تطالب جماهير الشعب العراقي بتغيير وجوه الدولة ؟ - فلاح أمين الرهيمي

2021/06/28 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي إن حقيقة الواقع العراقي تأتي من خلال المعلومات المستخلصة من الواقع الملموس والتجربة العراقية وعلاقتها بالسبب والنتيجة والآن نستعرض ماذا أفرزت للشعب وجوه تجربة حكم دام سبعة عشر عاماً عجاف وخلقت له الواقع الملموس الذي يعيشه الشعب الآن !! فقر مدقع 50% من أبناء الشعب وبطالة لا تقل نسبة عن 40% من أبناء الشعب واقتصاد ريعي جعل الشعب مستهلك وغير منتج عطال بطال يعيش وقته على المخدرات ويقضي نهاره وليله ......





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