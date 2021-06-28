2021/06/28 | 10:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني سجلت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، ارتفاعا مع إشارات متضاربة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن تشديد السياسة النقدية وبيانات التضخم الضعيفة.وارتفع سعر الذهب الفوري 0.45 بالمئة إلى 1785.75 دولارا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار الذهب ترتفع من أدنى مستوياتها المركز الخبري الوطني.

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