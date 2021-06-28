2021/06/28 | 10:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة النقل، اليوم الاثنين، جدول رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية ليوم غد الثلاثاء الموافق.2021/6/29.والجدول كما مبين ادناه:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جدول رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية ليوم غد المركز الخبري الوطني.

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