2021/06/28 | 10:46 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 28 يونيو 2021 | 10:36 صباحاً

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العراق أمام أطول موجة حر خلال هذا الصيف: درجات تلامس الـ65 مئوية

توقع المتنبئ الجوي أحمد التميمي، الاثنين، أطول موجة حر تمر على البلاد خلال هذا الصيف، مشيراً إلى أن درجات الحرارة ستصل إلى 65 درجة مئوية تحت الشمس.

وقال التميمي، إن البلاد أمام اطول موجة حر خلال فصل الصيف الحالي، قد تستمر الى نهاية الثلث الاول من تموز المقبل بدرجات فوق المعدل العام".

وأضاف التميمي أن "هناك احتمالية تسجيل درجات تحت الظل تصل الى 54 درجة مئوية في جنوب البلاد وبحدود 65 درجة تحت اشعة الشمس المباشرة"، مشيراً إلى أن "رياح البوارح قد تعاود نشاطها بعد منتصف هذا الاسبوع ومطلع الاسبوع القادم ولكن بحدة أقل".

وبيّن أن "الرياح الجنوبية الشرقية تنشط على فترات في جنوب البلاد وتسبب بدفع الرطوبة لمناطق البصرة وميسان الثلاثاء المقبل"، في حين لفت إلى أن "يومي الاربعاء والخميس المقبلين سيشهدان ارتفاع درجات الحرارة بين 48 - 52 درجة في المنطقة الجنوبية والفرات الاوسط اضافة للعاصمة بغداد وديالى".

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