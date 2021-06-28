المقاومة العراقية تتوعد بالثأر لدماء الشهداء جراء الاعتداء الامريكي

2021/06/28 | 10:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ توعدت تنسيقية المقاومة، اليوم الاثنين، بالثأر لدماء الشهداء جراء الاعتداء الامريكي على مواقع الحشد الشعبي المرابطة قرب الحدود العراقية السورية.وقالت التنسيقية في بيان، تلقت “الايام نيوز” نسخة منه، انه “لقد قلنا من قبل بأننا لن نسكت على استمرار وجود قوات الاحتلال الأمريكي المخالف للدستور، وقرار البرلمان، وإرادة الشعب العراقي”.وأضافت “ها هي […]

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