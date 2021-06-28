الطائر الأخضر يجري 48 رحلة داخلية وخارجية غداً

2021/06/28 | 10:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، الاثنين، عن جدول رحلاتها ليوم غد الثلاثاء.

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وبحسب جدول نشرته الوزارة، واطلع عليه "ناس" (28 حزيران 2021)، فان عدد الرحلات بلغ 48 رحلة، توزعت بين داخلية وخارجية.

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