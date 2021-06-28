2021/06/28 | 10:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني مع حلول فصل الصيف وتسارع عمليات التقليح حول العالم، ظن كثيرون أن أزمة كورونا أصبحت جزءا من الماضي، لكن ظهور متحور “دلتا” يبدو أنه سيعيد العالم إلى المربع الأول وهو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “دلتا” تهديد للعالم..



ترقب وقلق المركز الخبري الوطني.

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