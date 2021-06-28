أسعار صرف الدولار مقابل الدينارفي السوق المحلية لهذا اليوم

2021/06/28 | 11:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تنشر “الايام نيوز” أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية ليوم الاثنين (28 حزيران 2021) بحسب رصد مختصين.بغداد – بورصة الكفاح 147,100 في الصيرفات ( تقريبي ) شراء 146,750 بيع 147,500 وكانت اسعار الصرف ليوم امس الاحد بغداد – بورصة الكفاح 147,400 في الصيرفات ( تقريبي ) شراء 147,000 بيع 148,000

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