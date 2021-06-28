حقوق الانسان: تقليص الدوام لارتفاع درجات الحرارة

2021/06/28 | 11:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان يوم الاثنين، الحكومة الى تقليص ساعات الدوام الرسمي بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وذكرت المفوضية في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان صحة المواطن هي حق اساسي وان أنتشار السلالة الثالثة من جائحة كورونا بات يهدد حياة المواطنين بالخطر.

وإضاف البيان: ان ارتفاع درجات الحرارة الى اكثر من 50 درجة مئوية وقلة تجهيز ساعات الكهرباء تؤكد المخاطر الصحية والنفسية التي تلحق بالمواطن، داعيا الحكومة وكافة مؤسسات الدولة والسلطات المحلية في المحافظات كافة الى تقليص ساعات الدوام الرسمي لغاية الساعة الواحدة ظهرا لحين انتهاء هذه الموجة.

PUKmedia عن اعلام المفوضية

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