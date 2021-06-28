قاض جزائري يأمر بسجن نائب سابق بعد الإساءة لشخصية الأمير عبد القادر

2021/06/28 | 11:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر قاضي التحقيق بمحكمة جزائرية، مساء الأحد، بحبس نائب سابق بتهمة الإساءة لشخصية الأمير عبد القادر بطل أول حملة لمقاومة الاستعمار الفرنسي، خلال برنامج تلفزيوني ما تسبب في تغليق بثه لمدة أسبوع، بحسب ما أعلنت منطمة حقوقية.وذكرت اللجنة الوطنية … Readmore

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