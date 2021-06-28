كل مناطق إيطاليا باتت “منخفضة المخاطر” والكمامات لم تعد إلزامية في الأماكن الخارجية

2021/06/28 | 11:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت إيطاليا الاثنين، بكلّ مناطقها، “منخفضة المخاطر” لناحية انتشار فيروس كورونا، ولم يعد وضع الكمامات في الأماكن الخارجيّة إلزاميّاً، ما يُمثّل مرحلة بارزة بالنسبة إلى أوّل دولة أوروبّية ضربها الوباء في شباط/فبراير 2020.ففي مرسوم دخل حيّز التنفيذ الاثنين، صنّفت … Readmore

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