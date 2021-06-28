نائب عن استهداف الفصائل: انوف الاميركان وعملائهم يجب ان تمرغ بالوحل

2021/06/28 | 11:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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طالب النائب عن تحالف الفتح، فالح الخزعلي، الاثنين، باخراج القوات الامريكية من العراق بـ"القوة"، بعد "فشل الحكومة" بتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بالتواجد العسكري الاجنبي في العراق.

وقال الخزعلي في تغريدة له على تويتر اليوم (28 حزيران 2021) ان "الامريكان لا يؤمنوا الا بلغة القوة ويجب أن يمرغ انوفهم بالوحل هم وعملائهم".

واضاف ان "جرائمهم في العراق بلغت ذروتها ورهاننا على وعي وبصيرة المجاهدين لأخراجهم من العراق بعد فشل الحكومة بتطبيق قرار مجلس النواب بأخراج القوات الأجنبية من العراق ".

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، شن هجمات جوية على مراكز تابعة لفصائل مسلحة على الحدود العراقية السورية.

وقال البنتاغون في بيان، إن "الهجمات استهدفت مرافق تشغيل وتخزين أسلحة في موقعين في سوريا وموقع ثالث في العراق على الحدود بين العراق وسوريا".

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