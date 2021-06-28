النزاهة تمنع هدر 10 مليارات دينار في احدى دوائر التقاعد وتضبط 112 معاملة مزورة

2021/06/28 | 11:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تمكنت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، من إيقاف هدر بالمال العام بلغ أكثر من 10 مليارات دينار في هيئة التقاعد الوطنية – فرع الأنبار.

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (28 حزيران 2021)، أن "الفريق الميداني الخاص بمتابعة الدوائر التابعة لوزارة المالية في المحافظة، الذي قام بالانتقال إلى هيئة التقاعد الوطنية - فرع الأنبار- ملاحظية تقاعد الفلوجة، تمكن من ضبط حالات تلاعب وتزوير في (112) معاملة تقاعدية مزورة في الأنبار".

واضاف البيان، انه "بعد تدقيق (145) معاملة شهيد ومصاب من حيث قرار اللجنة الفرعية ومستمسكات المصابين وصحة صدور التقارير الطبية مع الدوائر المعنية، تم إيقاف هدر بالمال العام بمبلغ (10,200,000,000) مليارات دينار كانت ستصرف كفروقات ورواتب للمعاملات المزورة".

واوضح، انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات، في العملية التي نفذت بموجب مذكرة قضائية بغية عرضه على قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

وسبق للهيئة أن أعلنت عن إحباط محاولة لتمرير معاملة لصرف مبلغ تعويض وراتب تقاعدي لأحد عناصر داعش، وضبط الأوليات الخاصة بالمعاملة، فيما كشفت في منتصف كانون الأول الماضي عن تمكنها من إيقاف هدر (9,000,000,000) مليارات دينار من المال العام، وضبط عشرات المعاملات المزورة في دائرة تقاعد الأنبار خاصة بالشهداء والمصابين، وضبطت في شباط (32) معاملة تقاعدية مزورة، لتوقف هدرا بالمال العام قدره (3,270,000,000) مليارات دينار.

N.A

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