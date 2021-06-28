جبار جودي: ماضون بالسعي الى تشريع قانون رعاية الفنانين

2021/06/28 | 11:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – فاطمة رحمةأكد نقيب الفنانين جبار جودي أن النقابة ماضية بالسعي الى تشريع قانون رعاية الفنانين.وقال جودي في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع) ، اليوم الاثنين ، إن" النقابة قدمت مقترح مشروع قانون رعاية الفنانين، الذي بلغ رئاسة الجمهورية وارسل الى مجلس الدولة و ماضون بهذا الاتجاه اسوة بقانون رعاية الرياضيين".واضاف أن" النقابة تحولت الى مرفأ ثقافي يزهو بمنجزات، تروي قصة نجاح مؤسسة عراقية مهنية بمصداقية وشفافية عالية" وبشان التكافل الاجتماعي بين النقيب جودي أن" النقابة مستمرة بمساعدة الفنانين وبقدر المستطاع وبمختلف المجالات".وأوضح أن " النقابة وضعت ضوابط خاصة لاصدار الهوية، بنوعيها "عامل" و"ممارس" حسب القانون، واجازة مهنة تمنح للعاملين في مجالات فنية؛ لذلك اصبحت العضوية تدقق بحرص قبل منح الهوية" مستطرداً: "خطواتنا ثابتة وواضحة منهجياً، ونحن ساعون الى موازنة عملنا المهني واحتضان المواهب".وتابع "نستعد لتنظيم مهرجان العراق الوطني للمسرح قريباً جدا وافتتاح مسرح النقابة المكشوف، إذ حرصنا منذ اليوم الاول لتسنمنا النقابة ان نرتقي بالعمل الاداري والتنظيم المالي ونظام اصدار الهوية وهذا ما لمسه الفنانون في بغداد وفروع المحافظات".

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