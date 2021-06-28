قائمة باسعار صرف الدولار امام الدينار

2021/06/28 | 11:10 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تنشر منصة “يس عراق “، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية ليوم الاثنين.

بغداد

147,750

146,750

البصرة

148,000

اربيل

148,750

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