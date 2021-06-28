2021/06/28 | 11:10 - المصدر: يس عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائمة باسعار صرف الدولار امام الدينار) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
يس عراق: بغداد
تنشر منصة “يس عراق “، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية ليوم الاثنين.
بغداد
147,750
146,750
البصرة
148,000
اربيل
148,750
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائمة باسعار صرف الدولار امام الدينار) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائمة باسعار صرف الدولار امام الدينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).